Kamer wil geen landelijke mondkapjesplicht voortgezet onderwijs

,,We hebben een systeem waarin scholen veel onderwijsvrijheid hebben", zegt Rudmer Heerema (VVD). ,,Iedere instelling in het voortgezet onderwijs moet met de eigen veiligheidsregio kijken wat werkt in de lokale situatie. Stel dat wij mondkapjes vanuit Den Haag verplicht stellen, dan worden door ook scholen ten onrechte door geraakt. Dat kan niet de bedoeling zijn.”



D66 vindt dat de het departement de scholen laat bungelen op dit vlak. Kamerlid Paul van Meenen: ,,OCW is hier te passief in, te afwachtend. Ze moeten scholen maximale duidelijkheid geven. Dat is in mijn ogen vooralsnog niet gebeurd. We hoeven echt niet alles al te weten, maar ze laten scholen nu gewoon zwemmen. Dat lijkt me niet goed en veroorzaakt wellicht onrust. Ik begrijp dan dat er voor eigen beleid wordt gekozen.”



Ook Van Meenen is niet gelijk voor een landelijke plicht. ,,Als een verplichting voor de hand lag, was die er allang geweest.” SP‘er Peter Kwint is het met hem eens dat het kabinet wel erg weinig stuurt hierop. Kwint: ,,Het wordt er allemaal niet duidelijker op. Kwint: ,,Overigens heeft het zelfstandig adviseren of verplichten van mondkapjes wat mij betreft niets te maken met de vrijheid van onderwijs. Uiteindelijk gaat het om een kledingvoorschrift.”