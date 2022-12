Kamer wil dat kabinet opkoop stikstofruimte door Schiphol stopt: ‘Maak einde aan wildwestpraktijken’

Minister Helder had niet door dat tekst ‘never mind’ op sjaal stond: ‘Gewoon onhandig’

Minister Conny Helder denkt dat haar OneLove-speldje ‘écht duidelijk genoeg was’ bij de wedstrijd Nederland-Qatar tijdens het WK-voetbal in de islamitische oliestaat. Niet alleen het kleine formaat van het speldje zorgde voor een vloedgolf aan kritiek. Ook haar sjaal met de tekst ‘never mind’, die de speld deels bedekte, was criticasters een doorn in het oog.

