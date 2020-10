Kamer vergeeft koning na berouwvolle boodschap: ‘Dit had ik niet verwacht’

Er is volgens de de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst absoluut geen sprake van leugens, want die vrijdagmiddag wist de zegsman van de RVD niet of de koning op vakantie was gegaan. Daar is wel kort vooraf navraag over gedaan, na een twitter-publicatie, maar er was bij de start van de persconferentie nog geen antwoord op binnengekomen. Dus toen de RVD-man, ook woordvoerder koninklijk huis, zei: ‘Dat is mij niet bekend’, zou hij de waarheid hebben gesproken.



GroenLinks beschouwt de zaak afgesloten nu de koning zijn excuses heeft aangeboden. Eerder schreef woordvoerder Nevin Ozutok wel op Twitter dat de premier in zijn brief aan de Kamer had moeten melden dat de prinsessen langer in Griekenland zijn gebleven. Diezelfde mening heeft woordvoerder Joost Sneller (D66).



Sneller: ,,Goed dat na Rutte nu ook de koning zelf zo ruiterlijk erkent dat zijn vakantie niet gepast was. En als ik zeg dat de premier het langere verblijf van de prinsessen had moeten melden, dan vind ik het dus geen privézaak. Want? De trip van de beoogd erfopvolger is wel privé, maar die van de koning en koningin niet? Ik kan die redenering niet volgen.”