Kamer: Veranker ‘Irma’ in de wet

De Tweede Kamer wil dat in de wet wordt vastgelegd dat mensen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn in tijden van crisis toegang krijgen tot informatie. Gebarentolk Irma wordt als ‘een fantastisch voorbeeld’ gezien. Minister Arie Slob (Media) omarmt het voorstel.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld diende met regeringspartij ChristenUnie en PvdA vandaag een amendement in tijdens een debat over de Mediawet. In het voorstel moeten publieke en commerciële media zich inspannen om de crisiscommunicatie toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve of visuele beperking.

Lees ook Roep uit Kamer: tijd om gebarentaal te erkennen Lees meer

Daar is bewust voor gekozen, stelt Westerveld, omdat het niet de bedoeling is dat urgente berichtgeving wordt uitgesteld als er bijvoorbeeld geen tolk gebarentaal beschikbaar is. ,,Bij de eerste persconferentie over de coronacrisis (op 9 maart, red.) was dat nog niet zo. Dat is logisch, het was natuurlijk crisis”, memoreert ze. ,,Maar daarna zag je dat doventolk Irma de ploeg kwam versterken.” Voor blinden kan de crisiscommunicatie bijvoorbeeld worden ondersteund met audiodescriptie, waarbij een blindentolk vertelt wat er te zien is.

Glansrol

In de Kamer is brede waardering voor de rol van Irma Sluis, die wekenlang de vaste gebarentolk tijdens de wekelijkse persconferenties was. ,,Irma vertolkt een glansrol naast de minister-president”, stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf typeerde haar als ‘een fantastisch voorbeeld’. Daar schaarde Slob zich achter. ,,Het is een bijzonder iets geworden – dat in één persoon terugkomt – waar veel waardering voor is en ik denk ook terecht.”

De minister noemde ‘verschrikkelijk’ als mensen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn informatie niet kunnen meekrijgen. ,,Zeker in een crisissituatie, als je weet dat er iets is, maar je kunt het niet volgen.” Volgens de ChristenUnie-bewindsman sluit het amendement ‘helemaal aan op waar we zelf mee bezig zijn’.

Wissel

Sluis groeide in korte tijd uit tot een bekende Nederlander. De Drentse band Mooi Wark eerde Sluis vorige week met een liedje. Die week werd ze door een collega vervangen, omdat de persconferenties inclusief de vragenronde te lang duurde voor één tolk. De ‘wissel’ leidde tot verwarring en vragen op sociale media, zag ook Slob. ,,We hebben inmiddels door dat er meer zijn. Als Irma vervangen wordt, staat er ook weer een heel gekwalificeerd iemand op die plek.”

Volledig scherm Het bekendste moment van gebarentolk Irma Sluis: toen zij het gebaar voor 'hamsteren' liet zien. © NOS