Kamer: scholen mogen niet buigen voor digitale schandpaal

Tijdens een Kamerdebat werden voorbeelden aangehaald van de ‘nekveldocent’, de onderwijsassistent die op een school in Heemskerk een vervelende scholier bij zijn nek vatte en de klas uitzette, en de docent in Hoofddorp die volgens een leerling de profeet Mohammed had beledigd. Beide docenten werden direct geschorst, zonder dat eerst onderzoek werd gedaan.



,,Schoolbesturen gaan er vanuit dat leraar iets verkeerd heeft gedaan en niet het kind. Dat is niet acceptabel, zo kan een leraar zijn of haar werk niet doen’’, vindt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Hij vindt dat leraren moeten kunnen rekenen op steun van hun bestuur. Hij vindt vooral dat de leraar op de school in Hoofddorp ‘vogelvrij is verklaard’, omdat de onderwijsinspectie stelt niet aan waarheidsvinding te doen. CDA-Kamerlid Michel Rog vond dat die docent werd ‘gedemoniseerd’.



De Kamerleden hebben vooral kritiek op de rol van de onderwijsinspectie, die in het geval van de school in Hoofddorp met iedereen sprak, behalve met de betrokken docent. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) noemde het handelen van het bestuur ‘begrijpelijk’ gezien de geschiedenis van de docent. ,,Heel ernstig’’, oordeelde Rog, die stelde dat de advocaat van de docent stelt dat zijn cliënt een blanco personeelsdossier had.