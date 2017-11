Kamer: Regel het oversluiten van hypotheek in stapjes

GroenLinks gaat op jacht naar lager opgeleide kiezer

22 november GroenLinks gaat op jacht naar de lage en middelbaar opgeleide kiezer. Partijleider Jesse Klaver gaat het komende jaar het land in met een ‘kantinetour’ in kleinere plaatsen waarin hij in gesprek wil met mensen ‘die door de politiek vergeten zijn’. Volgens Klaver zijn de docenten, agenten en mensen in de zorg ‘de stille motor’ van Nederland.