Kamer: Red meldpunt sektes

Sinds 2012 is Sektesignaal een meldpunt voor slachtoffers van sektes en hun en bezorgde familieleden. Ook politie en justitie gebruiken net als vraagbaak als het gaat om arbeidsuitbuiting en financieel of seksueel misbruik door sektes.



SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen is blij dat de Tweede Kamer zijn voorstel steunt om het meldpunt open te houden. ,,Dit is enorm belangrijk. Er is een duidelijke rol voor Sektesignaal bij het stoppen van deze hele specifieke misstanden. Het zou zonde zijn als die kennis, die nu gebundeld is, verloren gaat.’’



Van Nispen pleit ervoor dat het ministerie van Justitie en Veiligheid 98.000 vrijmaakt.