Kamer praat over wet spermadonoren: ‘Ook kinderen jonger dan 16 mogen weten wie de donorvader is’

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over een wijziging van de wet voor spermadonoren. Sinds 2004 is het al niet meer mogelijk om anoniem sperma te doneren. De wetsaanpassing regelt nu dat ook de identiteit van zaaddonoren van voor 2004 bekendgemaakt kunnen worden als kinderen daar om vragen: ,,Dat kan, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen”, meldt een woordvoerder van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). ,,Daar zal een speciale commissie zich per geval dan over buigen.”