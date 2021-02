Kamer: NS mag nog minstens 10 jaar op hoofdspoor rijden

Vanavond, vlak voor ingang van het verkiezingsreces, nam de Tweede Kamer een motie van SP’er Cem Laçin en GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger aan die de Nederlandse Spoorwegen dit gunt. VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden tegen het voorstel.

NS-baas Marjan Rintel is blij met de uitspraak: ,,Toen het kabinet vorig jaar besloot de concessie voor het hoofdrailnet ook na 2024 aan NS toe te kennen, was dat voor ons een grote opsteker in roerige tijden. Die roerige tijden houden aan maar vandaag heeft de Kamer besloten dat deze concessie voor minimaal tien jaar is.”

Daaruit spreekt volgens Rintel ‘vertrouwen in alle NS’ers die dag en nacht, in weer en wind aan het werk zijn voor onze reizigers’. ,,Vol trots blijven we ons inzetten voor onze reiziger, voor prachtige stations en voor duurzame verbindingen tussen wonen en werken in heel Nederland.”

Tegenstemmers CDA en VVD spreken van een ‘voorbarige’ motie, die nu is aangenomen. ,,Er moet eerst nog een programma van eisen komen en dan moet de staatssecretaris nog in onderhandeling met de NS”, aldus CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Dat is de zorgvuldige route.”

Zijn collega Erik Ziengs (VVD) zegt dat ‘het moment er nog niet is’ voor het vastleggen van deze periode. ,,De keuze voor NS is logisch, maar over de voorwaarden moeten we eerst nog een goed debat voeren. Dan komt zo’n motie veel te vroeg.” Volgens Ziengs zal die, zeker nu het kabinet demissionair is, louter worden toegevoegd aan het wensenlijstje voor de formatietafel.