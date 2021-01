Kamer nog lang niet klaar met toeslagenaffaire: nóg een enquête op komst

Hoe de avondklok tóch op tafel kwam: ‘De wereld ziet er nu anders uit’

20 januari Nog geen vijf dagen geleden werd er in het parlement schamper gesproken over een mogelijke avondklok, maar gisteren was het taboe opeens van tafel. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt nu opeens wel te voelen voor het instellen van de avondklok, waar het eerder niet van wilde weten. Al bepalen de partijen hun definitieve standpunt vanmiddag pas.