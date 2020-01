Kamer niet gerust op nieuwe reorganisatie Belastingdienst

Het plan om de Belastingdienst op te knippen stuit op onverwacht felle weerstand in de coalitie. Kamerleden vragen zich af of minister van Financiën Wopke Hoekstra er wel goed over heeft nagedacht. Zij willen de CDA’er ter verantwoording kunnen roepen als het straks wéér mis zou gaan.

Hoekstra wil de onderdelen Douane en Toeslagen weghalen bij de Belastingdienst en onderbrengen in drie aparte ambtelijke organisaties, zo kondigde hij onlangs aan. Ook komen er niet één, maar twee D66-staatssecretarissen die hun opgestapte partijgenoot Menno Snel zullen gaan opvolgen. De Tweede Kamer heeft echter grote twijfel of de fiscus een nieuwe reorganisatie wel aankan, zo bleek gisteravond in een debat met Hoekstra en minister-president Mark Rutte.

'Grote risico's’

Vooral de regeringspartijen lieten zich ongemeen kritisch uit. ,,Gaan meer koks in de keuken het gerecht beter maken?”, vroeg VVD-Kamerlid Helma Lodders zich hardop af. Zij wil dat Hoekstra vooraf toetst of de Belastingdienst bestand is tegen de veranderingen die Hoekstra wil doorvoeren.



De Kamer is vooral geschrokken van een alarmerende passage in een adviesrapport van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Daarin wordt gewaarschuwd dat een ‘te snelle en volledige ontvlechting’ van de dienst Toeslagen uit de Belastingdienst ‘grote risico’s oplevert voor de continuïteit en de dienstverlening aan burgers’.

Houtje-touwtje

Volledig scherm CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). © ANP De Kamer maakt zich toch al grote zorgen over de wankele ict-infrastructuur bij de fiscus en de aanhoudende problemen bij de Belastingtelefoon. Zij moet er niet aan denken dat een reorganisatie bij de Belastingdienst de problemen nog groter maken. ,,De ict hangt nog steeds houtje-touwtje aan elkaar. Waarom moet het zo snel?”, aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Daarnaast is het de Kamer onduidelijk welke ambtenaar en welke staatssecretaris straks nou precies waar over gaat. ,,Dat zorgt voor veel onrust bij ambtenaren”, stelde CDA’er Pieter Omtzigt.



Desondanks blijft het voorlopig gissen wat de Belastingdienst precies te wachten staat. Hoekstra wil de drie nieuwe directeuren eerst een plan laten opstellen om de onderdelen Toeslagen en Douane los te knippen van de Belastingdienst. Daarbij is de borging van de stabiliteit en continuïteit ‘van cruciaal belang’, aldus de minister. ,,Bij haast is niemand geholpen", erkende Hoekstra. Ook al zal de nieuwe structuur niet onmiddellijk het ei van Columbus zijn, het is volgens hem wel noodzakelijk dat nu de bestuurlijke 'flessenhals’ bij de Belastingdienst wordt aangepakt.

Hoofdpijndossier

De Kamer is er echter niet gerust op. Zij vinden bovendien dat Hoekstra zich in het verleden wel wat meer had kunnen bemoeien met het hoofdpijndossier van zijn staatssecretaris. Vooral VVD en D66 – die de afgelopen jaren beide een partijgenoot hierop zagen sneuvelen – willen voorkomen dat de CDA-minister een reorganisatieplan over de schutting van de nieuwe staatssecretarissen deponeert en er vervolgens zijn handen van aftrekt.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg riep Hoekstra op zich meer ‘eigenaar’ te tonen. Lodders kwam nog scherper uit de hoek: ,,Hoe blijft de minister betrokken bij een proces dat hijzelf begonnen is? Zal hij meer dan de afgelopen jaren betrokkenheid tonen bij de reorganisatie?”