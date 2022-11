Kamer: Nederland moet zich voorbereiden op langdurig verblijf Oekraïners

Kamerleden reageren daarmee op het nieuws van deze site dat tienduizenden Oekraïners langer dan verwacht in Nederland willen blijven. Van de 80.000 Oekraïners die geregistreerd staan als vluchteling, wonen er 60.000 in gemeentelijke opvangvoorzieningen in bijvoorbeeld sporthallen en leegstaande gebouwen.

Het is lastig te voorspellen hoe lang en hoeveel Oekraïners in Nederland zullen blijven, stelt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Hij wil dat het kabinet zich voorbereidt op ‘ernstige scenario's'. ,,Dat betekent sneller flexwoningen bouwen, meer opvangplekken vrijmaken en gastgezinnen ondersteunen.” Brekelmans noemt de schaarste aan opvangplekken ook ‘extra reden om de hoge instroom van overige asielzoekers omlaag te brengen’ zodat Nederland Oekraïners ‘opvang in de regio’ kan blijven bieden.

Discussie asielopvang

Ook CDA wil een discussie aanzwengelen over de asielopvang. ,,Over wat we als land aankunnen als het gaat om opvang en hoe we die opvang het beste kunnen organiseren. Want de druk op gemeenten, opvanglocaties en voorzieningen is ongekend groot en op langere termijn onhoudbaar”, zegt Kamerlid René Peters.

Met Oekraïners wil het CDA ‘zeker met het oog op de winter’ solidair zijn en blijven. Peters wil dat de voorbereidingen op langer verblijf ‘nu beginnen’. ,,Door te zorgen voor draagvlak in wijken, goede integratieprogramma’s en het bieden van arbeidskansen.”

Ook D66'er Anne-Marijke Podt wil dat er ‘serieuzer’ wordt gekeken naar inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Zo wil ze dat Oekraïners meer mogelijkheden krijgen om zelf aan de slag te kunnen. ,,Als zzp’er bijvoorbeeld, wat nu nog niet mag.”

Voormalig Joegoslavië

De situatie met de Oekraïense vluchtelingen is, denkt D66'er Anne-Marijke Podt, te vergelijken met de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. De overgrote meerderheid bleef uiteindelijk permanent in Nederland. ,,Wij hebben vanaf het begin gezegd: we moeten er rekening mee houden dat Oekraïners hier voor lange tijd zullen blijven.” Daarom moet het kabinet gemeenten duidelijkheid bieden. ,,Die weten nu niet of ze ook voor lange termijn kunnen investeren in opvang of woonruimte.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt het ‘te verwachten’ dat vluchtelingen uit Oekraïne langer blijven. ,,Dat betekent dat het kabinet ervoor moet zorgen dat er heel snel meer woningen worden gebouwd. Niet alleen voor Oekraïners, maar voor iedereen die recht heeft op een woning.”

Nu het er niet naar uitziet dat gevluchte Oekraïners kunnen terugkeren naar hun thuisland, vindt PvdA-Kamerlid Kati Piti dat jonge kinderen niet langer in grote gymzalen kunnen slapen en een plek buiten de noodopvang verdienen. ,,Taallessen moeten vanuit de overheid worden gefinancierd zodat mensen een opleiding kunnen doen, werken en meedoen in onze samenleving.”

