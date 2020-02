Kamer: minister moet misrekening over vergroening huizen uitleggen

,,We worden gewoon keihard voorgelogen", briest PVV’er Alexander Kops. ,,Verduurzaming is dus nóg duurder dan eerder werd voorgespiegeld; precies zoals de PVV altijd heeft gezegd. Het is bovendien niet voor de eerste keer dat we met foute cijfers voor de gek worden gehouden. Het is een patroon van liegen en bedriegen. Dat zagen we ook bij de energierekening.”



Ook regeringspartij CDA is niet blij met deze ‘misrekening‘, aldus Kamerlid Erik Ronnes. ,,Een jaar geleden kregen wij hier al signalen over, in eerdere gesprekken met de sector. Daarna hebben we schriftelijke vragen aan het kabinet gesteld. Nu komt de aap echt uit de mouw, de cijfers blijken inderdaad onjuist. Wij willen weten: moeten we terug naar de tekentafel, zijn de aannames wel juist? Want de haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk, mensen komen anders in de problemen.”



De SP wil het het klimaatbeleid alleen steunen als het rechtvaardig is. ,,Dus willen we inzicht in de verdeling van lusten en lasten van het kabinet", vertelt Kamerlid Sandra Beckerman. ,,In het klimaatakkoord is een aantal beloftes gedaan en in principe zou de uitwerking woonlasten-neutraal zijn. Het kabinet heeft nu vragen te beantwoorden.”



De PvdA wil debatteren met debat met de minister over de rekenfouten van het PBL.