Kamer kritisch: via achterdeur in coronawet kan kabinet avondklok en coronapas alsnog snel opleggen

De coronapandemie lijkt voorbij, maar de nieuwe coronawet is nog niet af. De Kamer discussieert stevig over de wettelijke gereedschapskist, zonder ingrepen als de schoolsluiting, avondklok en coronapas. Maar via een achterdeur kan het kabinet die alsnog snel opleggen, klagen fracties.

Na coronajaren waarin het kabinet zo’n beetje per decreet regeerde en het parlement vooral langs de zijlijn stond, zint de Tweede Kamer op revanche. Het parlement wil voortaan veel meer zeggenschap in het geval van een pandemie: vooraf moet beter getoetst worden of maatregelen nodig, nuttig en niet overdreven zijn en heftige restricties moeten automatisch aflopen naar verloop van tijd, vinden onder meer GroenLinks en PvdA.

Vandaag debatteren partijen voor het eerst over het kabinetsplan voor een permanente pandemiewet, de opvolger van de tijdelijke coronawet. Na maandenlang bakkeleien tussen Senaat en kabinet kwam minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) deze zomer met een uitgeklede coronawet, inclusief restricties rond afstand houden, hygiëne, evenementen en sluiting van locaties.



Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar de heikele ingrepen ontbreken juist. Het coronatoegangsbewijs, een avondklok en schoolsluiting liggen politiek uiterst gevoelig en zijn dus bewust niet opgenomen in de wet. Wel staat er een artikel in dat het kabinet in geval van nood de mogelijkheid biedt om alsnog rigoureuze maatregelen in te voeren - in de wettekst omschreven als ‘noodbevoegdheid (...) in geval dringende omstandigheden maatregelen vereisen’.

Dus de mager gevulde juridische gereedschapskist bevat ondertussen wel een achterdeur voor een grote lockdownhamer, klaagt onder anderen SP-Kamerlid Maarten Hijink. ,,Met deze wet wordt een beetje de makkelijke weg gekozen. Allerlei dingen ontbreken, maar de nucleaire optie van een noodbevoegdheid zit er wel in. Dat vergroot het wantrouwen in de samenleving. Moeten we niet gewoon het hele pakket van mogelijke maatregelen in de wet stoppen? En dan juist de noodbevoegdheid schrappen. Dat is beter tegen het wantrouwen.”

Volledig scherm Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) tijdens het overleg over de definitieve coronawet. GroenLinks en PvdA steunen het plan voor de nieuwe pandemiewet, mits het kabinet een aantal onderdelen wijzigt. © ANP

Ook bij de Raad van State en onder werkgevers klonk eerder al kritiek op de nieuwe coronawet. De juristen noemden het wetsplan juist ‘onvoldoende’, de coronapas zou nodig zijn om erger te voorkomen. ‘Het kan helpen voorkomen dat veel verstrekkender maatregelen - als een complete lockdown - moeten worden genomen die economie en samenleving vérgaand kunnen ontwrichten’, schreef de Raad van State afgelopen zomer.

Het kabinet ging daarin mee en hield de deur voor de coronapas open, maar daar is nu geen politieke meerderheid voor. Alleen de VVD pleit voor de mogelijkheid van een coronatoegangsbewijs, partijen als PVV, CDA, GroenLinks en PvdA willen die coronapas juist niet in de wet. Al sluiten diverse partijen niet uit dat het instrument ‘ooit’ nog eens nodig kan zijn, afhankelijk van de effectiviteit van het instrument bij de dan rondrazende besmettelijke ziekte.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het wetgevingsoverleg. © ANP

Maandag spreekt de Tweede Kamer over de eerste versie van de nieuwe wet. In de volgende versies kan de gereedschapskist verder worden uitgebreid, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,Ik verwacht dat de minister de schoolsluiting dan wel gewoon opneemt. De gereedschapskist mag heel veel maatregelen bevatten, wij als parlement moeten er goede sloten op zetten.”

Want een Tweede Kamer die zo passief moest toekijken hoe het land op slot gegooid werd tijdens persconferenties smaakt niet naar meer, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. ,,Er is geturfd: 78 keer week het kabinet af van de normale parlementaire besluitvorming. Ja, in theorie konden we als Tweede Kamer iets als een schoolsluiting terugdraaien, maar dat doe je dan ná een persconferentie, terwijl iedereen al voorbereidingen treft en er rekening mee houdt. Dan zou de chaos compleet zijn.”

Later reageert minister Kuipers op de kritiek in de Kamer.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: