Kamer kiest een nieuwe voorzitter: dit zijn de uitdagers van Khadija Arib

Regering nog in gesprek met Brussel over steun KLM

5 april De Nederlandse regering is nog steeds in gesprek met de Europese Commissie over de voorwaarden voor verdere staatssteun aan KLM. Dat bevestigt het ministerie van Financiën. Zondag werd bekend dat de Franse regering al wel een akkoord heeft bereikt over een door de staat gesteund herfinancieringspakket om Air France door de coronacrisis te helpen.