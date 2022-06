Kamer in debat over stikstof: ‘Dit gaat om het verdrijven van boeren, het is boerenhaat’

Als ‘gezellige’ partijvoorzitter ging het VVD’er Christianne van der Wal (48) lang voor de wind, als minister betekent het stikstofdossier haar eerste vuurproef, de grootste bestuurlijke opgave in haar carrière. Rechters dwongen Nederland tot een andere aanpak.

Op 10 juni presenteerde Van der Wal haar stikstofplannen, boerenprotesten bij haar thuis en in Stroe volgden, vandaag verdedigt zij het plan in de Tweede Kamer. Per gebied verschilt de beoogde verlaging van de stikstofuitstoot: van 12 procent tot maar liefst 95 procent. Vooral boerenbedrijven zullen moeten inschikken. ,,Het zal voor een deel van de boeren betekenen dat zij hun bedrijf niet op deze manier voort kunnen zetten’’, aldus minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). Vermoedelijk een derde van de veestapel zal moeten verdwijnen.

De Tweede Kamer is verdeeld over het onderwerp. Zo presenteerden BBB en JA21 een alternatief plan, waarbij ze helemaal af willen van de rigoureuze stikstofmaatregelen. Al is de vraag hoe haalbaar dat is.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ‘weigert mee te gaan’ met het kabinetsplan, zei hij na de start van het debat: ,,Het kan wèl anders. Het platteland moet bloeden. Luister naar de rechter, zeggen we, en niet met een half oor. Die 50 procent minder in 2030 is een pòlitieke keuze. De rechter zegt niets over hoe snel de stikstofuitstoot omlaag moet. Neem tijd en ruimte.” PVV-Kamerlid Edgar Mulder ontkent dat er een stikstofprobleem is: ,,Als je alle fake nieuws en boerenhaat bekijkt zie je dat het om het verdrijven van boeren gaat. Dit is wegpesten, allemaal om het zogenaamde stikstofprobleem. Dat is theorie: laat meer bomen groeien en het probleem is opgelost.”

Maar ook binnen de coalitie klinkt felle kritiek na gemor in de achterban. Een meerderheid van de VVD-leden stemde op het VVD-congres vóór een motie waarin zijn het kabinet en de Tweede Kamerfractie opriepen: ‘Doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken.’ Daarmee wijzen zij de koers van het huidige kabinet af.

De stikstofproblematiek ontstond in mei 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de Nederlandse overheid de stikstofuitstoot reguleerde, in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw.

Toch voorspellen meerdere bronnen rond het kabinet dat de aanpak van Van der Wal vandaag overeind zal blijven. Er zullen vermoedelijk toezeggingen volgen om de stikstofplannen zorgvuldig uit te voeren. ,,Maar dat waren we toch al van plan’’, aldus bronnen op het ministerie. In antwoord op Kamervragen heeft Van der Wal gisteravond ook nieuwe berekeningen, waarbij de reductiepercentages wat meer naar elkaar toe kruipen en de grootste uitschieters verdwenen zijn.

Maar over het hoofddoel van 50 procent reductie in 2030 - die ook in het coalitieakkoord staat - lijkt een grote meerderheid het eens.

Intussen loopt het stikstofdebat steeds hoger op. Voor- en tegenstanders roepen van alles, waarvan een deel hardnekkige onwaarheden zijn. Zo wordt bijvoorbeeld veelvuldig de suggestie gewekt dat alleen de boeren verantwoordelijk zijn voor de teruggang in de uitstoot van stikstof.

