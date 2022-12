Kamer haalt in debat uit naar staatssecretaris om ‘trage’ aanpak gehoorschade: ‘Zwak verhaal’

Niet pas in het voorjaar, maar nu meteen. Een groot deel van de Kamer vindt dat het kabinet direct in actie moet komen om mogelijke gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) ziet dat niet zitten en wil eerst in gesprek met de partijen die versterkte muziek aanbieden. ,,Zij hebben leiderschap getoond en verdienen een gesprek.”

De Tweede Kamer is vandaag met Van Ooijen in debat gegaan over onder andere het rapport van de Gezondheidsraad, waarin staat dat het maximale geluidsniveau bij festivals en dansfeesten omlaag moet. Daarvoor moet een meer dwingende aanpak komen dan de vrijwilligheid die nu is afgesproken met onder meer poppodia en festivals, vinden in elk geval SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA én CDA.

In het debat met de staatssecretaris vormen deze partijen duidelijk één front. De boodschap luidt: Van Ooijen doet te weinig en houdt te veel rekening met de evenementensector. ,,We zien veel tegengestelde belangen bij dit onderwerp”, merkt Mohammed Mohandis (PvdA) op. ,,Maar de situatie is ernstig. We moeten nú echt stappen gaan zetten. De vrijblijvendheid die we met elkaar hebben afgesproken, daar geloof ik niet meer in.” CDA’er Anne Kuik beaamt dit: ,,Een heleboel jongeren hebben een gekmakende piep in hun oren. We moeten nu doorpakken met wetgeving, de nood is hoog.”

Bands niet meer naar Nederland?

,,Er moet meer vaart worden gemaakt”, verwoordt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren (PvdD) het gevoel van veel fracties. Van Ooijen erkent dat er meer moet gebeuren rond de aanpak van gehoorschade, maar hij blijft bij zijn standpunt het advies nader te bestuderen en te bespreken met de betrokken partijen. Waar zij voor vrezen, moet in de beleidsvorming worden meegenomen. ,,Ik krijg signalen dat een verlaging van de decibelnorm impact zal hebben op de muziekindustrie. Sommige bands zullen mogelijk niet meer naar Nederland komen. Ik wil eerst weten wat de effecten van de maatregelen zijn en zal daarna een beslissing nemen.” Voor het komende festivalseizoen komen eventuele maatregelen al te laat, verzekert Van Ooijen alvast.

Om gehoorschade tegen te gaan, heeft de overheid samen met onder meer poppodia, festivals en bioscopen afspraken gemaakt over maatregelen om het geluid binnen de perken te houden. Een opvallende afwezige in dit overleg is de horeca, die er bewust buiten wil blijven. De bewindsman betreurt dit en richt zich tijdens het debat direct tot kroegbazen en nachtclubeigenaren. ,,Ik hoop echt dat zij alsnog aansluiten bij het overleg. Zij zijn een belangrijke partner.”

'Kom op!'

De linkse oppositie is weinig overtuigd. ,,Nu gaan we alles weer naar het voorjaar schuiven”, verzucht Mohandis. ,,Ik verwacht meer van de staatssecretaris. Er is voldoende draagvlak in de Kamer, dat hebben we deze zomer allemaal in het AD kunnen lezen. Waarom weer wachten? Kom op! Hup hup!”

Quote We moeten maar eens af van dat hele praatcir­cus. Kies voor wettelijke normen, niet voor zelfregule­ring Maarten Hijink, SP

Lisa Westerveld (GroenLinks) proeft bij haarzelf ook het ongeduld. ,,Dit is gewoon niet genoeg. Ik snap dat het allemaal heel sneu is voor de sector, maar we zitten met jongeren die voor de rest van hun leven met een piep in hun oren door het leven moeten. We moeten nú ingrijpen. Denk aan het vergoeden van op maat gemaakte oordoppen.”

SP’er Maarten Hijink was afgelopen week bij een metalconcert in het GelreDome. Het geluid stond volgens hem oorverdovend hard. ,,Waarom zijn we dit normaal gaan vinden?”, vraagt hij zich af. ,,Het is bizar dat de helft van het publiek daar zonder oordoppen liep.” Hijink noemt het verhaal van Van Ooijen 'zwak’. ,,Hoe kan het dat onze buurlanden strenger zijn als het gaat om de decibellen? We moeten maar eens af van dat hele praatcircus. Kies voor wettelijke normen, niet voor zelfregulering. De problemen worden alsmaar erger.”

Forum-leider Thierry Baudet vindt het hele debat over gehoorschade en andere gezondheidskwesties grote nonsens. ,,Een decibelmaximum voor feestjes... we worden geregeerd door een sekte. Door mensen die obsessief bezig zijn om vanuit een beeld van zuiverheid dit aan ons op te dringen. Deze hele manier van denken moet stoppen.”

Leiderschap

Van Ooijen snapt het ongeduld, maar ontkent alles op de lange baan te willen schuiven. In het voorjaar meldt hij de Kamer op welke onderdelen wetgeving komt en per wanneer. De staatssecretaris maakt zich wel ‘echt zorgen’ over de signalen van experts dat gehoorschade steeds vaker voorkomt, vooral onder jongeren. Hij wijst erop dat dit kan leiden tot ernstige beperkingen en dat het niet te behandelen is. ,,We moeten daarom meer doen dan alleen naar die decibel kijken. Heel veel partijen in de muzieksector nemen daarin al lang hun verantwoordelijkheid. Zij zijn zelf ook kritisch op de geluidsniveaus en hebben daarin echt leiderschap getoond.”

