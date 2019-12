Kamer gaat zelf over contact met tabaksbranche

Gemor binnen coalitie over lach­gas-be­sluit

9 december VVD en D66 zijn niet te spreken over het voornemen van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) om recreatief gebruik van lachgas landelijk te verbieden. Sterker nog: de Kamerleden van beide regeringspartijen waren compleet verrast over dit kabinetsbesluit, geven ze aan. ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd!”