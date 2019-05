Kamer fluit Amsterdam terug: ‘Wij gaan over autoplannen’

De Amsterdamse plannen jagen mensen alleen maar op de kast en op kosten, aldus de liberaal. Daar is de PVV, de grootste oppositiepartij, het roerend mee eens. ,,Knettergek!”, noemt Kamerlid Roy van Aalst de voornemens. ,,Vanaf 2030 is Amsterdam echt nog alleen voor de subsidieslurpende Tesla-elite. De gewone, diesel- of benzine rijdende man of vrouw is dan de klos.’’



Volgens CDA‘er Maurits von Martels gedraagt Amsterdam zich steeds meer als vrijstaat. ,,Je vraagt je verder af hoe groot de milieuwinst met deze maatregel daadwerkelijk is. Voor heel veel mensen is Amsterdam nu al onbetaalbaar om te wonen, dat zal straks met dit soort maatregelen niet veel anders worden!’’



Het voorstel van verkeerswethouder Sharon Dijksma loopt ver vooruit op de muziek. In het regeerakkoord van Rutte III staat alleen het streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Daarnaast klinkt in de Haagse wandelgangen het geluid dat de Amsterdamse ambitie in de praktijk onhaalbaar zal blijken. Er zijn de komende tien jaar simpelweg niet genoeg elektrische auto‘s beschikbaar om de transitie te realiseren, aldus vervoersexperts.