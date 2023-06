Kamer eist openhouden spoedeisende hulp in regio, minister Kuipers wil dat niet garanderen

De acute zorg in Nederland staat onder druk. Vanwege een enorm personeelsgebrek hebben ziekenhuizen moeite om spoedeisende hulpposten open te houden, en steeds vaker moet besloten worden een post waar soms minder patiënten komen te sluiten. Ook andere vormen van acute zorg worden afgeschaald, zoals al gebeurd is bij de verloskunde en acute nachtoperaties bij het Gelre ziekenhuis in Zutphen.

Minister Kuipers wil dit probleem oplossen door de zorg op afdelingen van verschillende ziekenhuizen samen te voegen. Ook wil hij een alternatief vinden voor de regel dat een ambulance altijd binnen maximaal 45 minuten een spoedpost moet kunnen bereiken. Garanderen dat spoedeisende hulpposten openblijven kan - en wil - de minister niet.

De plannen van de minister stuiten op veel kritiek vanuit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen maken zich zorgen over de beschikbaarheid van acute zorg in de regio. ,,We moeten stoppen met het uitkleden van streekziekenhuizen’’, aldus PvdA-Kamerlid Julian Bushoff. ,,Als je acuut hulp nodig hebt, wil je niet moeten nadenken of je naar Zutphen of Deventer moet’’, zegt Nicki Pouw-Verweij van JA21.

Brandweer

Een groot deel van de oppositie vraagt daarom om ‘de marktwerking uit de acute zorg te halen’. Waar acute zorgafdelingen nu een vergoeding ontvangen per behandelde patiënt, moet dat in de toekomst een vergoeding worden naar beschikbaarheid, zoals nu bijvoorbeeld de brandweer ook niet betaald wordt per gebluste brand. Zo voorkom je dat een spoedeisendehulppost verdwijnt in een gebied waar minder mensen wonen, en iedereen dicht bij huis terecht kan als je een been breekt of een hartaanval krijgt. ,,Acute zorg mag nooit sluiten wegens geldgebrek’’, vindt PvdA’er Bushoff.

Ook CDA-Kamerlid Joba van den Berg wil dat acute zorg gefinancierd wordt ‘als brandweerfunctie’. ,,Nabijheid van zorg is van belang voor de kwaliteit van zorg’’, beargumenteert ze. PVV-Kamerlid Fleur Agema is blij dit van een coalitiepartij te horen. ,,Dat is het beste nieuws van dit debat.’’

‘Dichtbij waar het kan, ver weg waar het moet’

Minister Kuipers geeft niet toe aan de wensen van de Kamer. ,,Er zullen in de komende jaren ingrijpende keuzes gemaakt worden. Niet alles kan altijd en overal”, zegt hij.

Volgens Kuipers is het belangrijker om kwalitatief goede zorg te bieden dan om spoedeisendehulpposten koste wat kost open te houden. ,,65 van de 80 spoedeisendehulpposten voldoen niet aan de minimale kwaliteitseisen vanwege te weinig ervaren personeel. Ik vind het dan niet verantwoord om daar patiënten te behandelen.” Wanneer een aantal hiervan zou sluiten, zou het personeel beter verdeeld kunnen worden. ,,Het sluiten van spoedeisende hulp is geen doel op zich”, aldus de bewindsman.

Volledig scherm Minister Ernst Kuipers zegt dat in de ambulance de behandeling vaak al kan beginnen. © ANP

Volgens Kuipers is de dichtstbijzijnde spoedpost ook niet altijd de beste keuze. Zo kan de behandeling tegenwoordig vaak al beginnen in de ambulance. ,,Dat is tegenwoordig meer dan een gele taxi”, aldus de minister. De ambulance kan dan kiezen voor het ziekenhuis dat de beste zorg kan leveren voor de patiënt. ,,Een jonge, gezonde vrouw die na plotselinge hoofdpijn in een coma belandt, kan dan meteen door naar een ziekenhuis met hersenchirurgie. Dichtbij waar het kan, ver weg waar het moet”, aldus de minister.

Lisa Westerveld van GroenLinks wil nog de rol van gemeenten vergroten in eventuele beslissingen om ziekenhuizen te sluiten of af te schalen. In motie samen met de VVD verzoekt ze de regering regelgeving zo aan te passen dat zorgaanbieders moeten reageren en bij negatief advies moeten overleggen als een gemeente bezwaar indient tegen een sluiting of afschaling.

De Kamer stemt dinsdag over de toekomst van de acute zorg in Nederland.

