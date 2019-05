Kamer boos over bezetting boerderij Boxtel: ‘Kansloze actie’

Belangenorganisaties spraken al eerder hun zorgen en ongenoegen uit over de actie. Zo noemt Wim Bens, voorzitter van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) de bezettingsactie ‘Volstrekt onacceptabel en afkeurenswaardig’. ,,Dit kan niet, dit willen we niet en dit mag nooit meer gebeuren”, aldus de topman van de boerenorganisatie.



Bens maakt zich grote zorgen over het welzijn van de dieren. Hij vreest zelfs dat ze mogelijk geruimd moeten worden. Er heerst in grote delen van Europa Afrikaanse varkenspest, die mogelijk verspreid wordt door de actievoerders. ,,Varkensboeren doen alles om besmettingen buiten de deur te houden met schone laarzen, kleding en sluizen en dan komen er in een keer mensen binnen uit ik weet niet waar. Dit is volstrekt onverantwoord. We maken ons grote zorgen.’’



Bens gaat vandaag om tafel met LTO Nederland en POV (branchevereniging van varkensboeren) over hoe zulke acties in de toekomst voorkomen kunnen worden. ,,Wat dit kan écht niet. Wij willen met iedereen overal over praten en dan kan dit gewoon niet.’’