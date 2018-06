Kamer bezorgd over torenhoge ict-kosten NVWA: 'Bizarre overschrijding'

De aanpak van de ict bij de NVWA was oorspronkelijk gepland op 36 miljoen, maar komt nu uit op 95 miljoen. Het project duurt ook bijna twee jaar langer dan gepland. Verder meldde minister Carola Schouten (Landbouw) dat er ook nog 'organisatorische risico's bij de NVWA zijn ter hoogte van 22 miljoen.



PvdA'er William Moorlag heeft 'grote zorg of de organisatie nog in control is'. Het CDA en de ChristenUnie vragen zich af of met het bedrag dat nu voor de ict-vernieuwing is gereserveerd 'het einde wel in zicht is'. VVD'er Helma Lodders spreekt van een 'ict-debacle' en van hardnekkige problemen. 'Hard ingrijpen is nodig', vindt SP'er Frank Futselaar. 'Energie en middelen gaan naar falende reorganisaties in plaats van controles op dierenwelzijn en voedselveiligheid.'