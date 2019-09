Kabinet ziet Rutte liever als Robin Hood

,,Ik ben blij dat we verlost zijn van die punaise’’, zegt CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld, terugblikkend op de Algemene Politieke Beschouwingen van vorig jaar. ,,Als je kijkt naar deze tijd en wat we gaan verbeteren voor de middenklasse, daar voel ik me meer bij thuis.’’



Ze werden er vorig jaar helemaal gek van in zijn kabinet. De punaise waar de drieëntwintig bewindslieden van Mark Rutte maanden op moesten zitten was irritant. Terwijl de maatschappelijke en politieke protesten maar bleven aanzwellen hoorde Rutte –samen met voormalig CDA-leider Buma- tot de laatste Nederlanders die maar bleven hameren op de afschaffing van de dividendbelasting om de hoofdkantoren van multinationals in Nederland te houden.



Het deed afbreuk aan de politieke antenne van de minister-president. D66-staatssecretaris Menno Snel was de man die het in portefeuille had. ,,Voor ons is de discussie die we nu hebben veel prettiger. Het evenwicht is veel beter. Dat heb ik wel vastgesteld tijdens de begrotingssessies van de ministerraad in augustus.’’



Niet alleen liet Rutte uiteindelijk vorig najaar de afschaffing los van de gehate maatregel. Hij sprong nog een keer over zichzelf heen voor de zomer van dit jaar bij zijn eigen partij. Rutte bond de strijd aan met het grote bedrijfsleven. Als de ceo’s van multinationals hun gewone werknemers geen forse loonsverhogingen zouden geven, dan overwoog Rutte de fiscaal gunstige maatregelen voor bedrijven in te trekken. En dat geld aan de gewone mensen te geven. Rutte dus als Robin Hood.