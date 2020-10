Kabinet: WNL- en PowNed-bazen moeten salaris inleveren

Dat hakt er flink in bij de directeuren van die omroepen. Zo verdiende WNL-baas Bert Huisjes in 2018 nog 178.750 euro. Volgens de nieuwe kabinetsplannen moet hij per 1 januari dus 17 procent salaris inleveren. De directeur van PowNed – Dominique Weesie – zou er ruim 21 procent op achteruit gaan.

Afbouwregeling

Voor bestaande salarissen komt er waarschijnlijk wel een afbouwregeling, waardoor directeuren als Huisjes en Weesie niet direct een grote hap uit hun inkomen krijgen. Minister Arie Slob (Media) komt in november naar buiten met de precieze plannen. Aanstaande maandag is er een debat in de Tweede Kamer over de publieke omroep.