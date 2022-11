‘Kabinet wil twee nieuwe kerncentrales in Borssele’

Als het aan het kabinet ligt komen er twee nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse Borssele. Die moeten uiterlijk in 2035 actief zijn. Dat blijkt uit informatie die in handen is van RTL Nieuws .

In het regeerakkoord stond al dat deze kabinetsperiode gewerkt moest worden aan nieuwe kerncentrales. Het was vooral de vraag waar ze zouden komen. Voor de eerste stappen is volgens RTL 5 miljard euro beschikbaar. Dat is nog maar een begin, in totaal zijn er vele miljarden nodig.

Het kabinet neemt vrijdag een officieel besluit over de keuze voor Borssele. Dat het voor Zeeland kiest, was te verwachten. Groningen (Eemshaven) liep er niet warm voor. De Rotterdamse Maasvlakte was een andere mogelijke locatie, maar daar wordt meer ingezet op waterstof. Borssele biedt bovendien het voordeel dat er al een kerncentrale staat, de infrastructuur er al ligt en dat het merendeel van de Zeeuwen geen probleem heeft met kernenergie.

Enige kerncentrale

In Borssele staat al bijna 50 jaar een kerncentrale, de enige in ons land die stroom levert. Dat maakt de locatie geschikt voor de bouw van twee nieuwe. Dat proces neemt lange tijd in beslag. Vandaar dat nu dertien jaar de tijd wordt genomen.



Over drie tot vijf jaar moeten de eerste bouwvergunningen zijn afgegeven. Vanaf 2028 kan de bouw vervolgens beginnen. Het kabinet wil kiezen voor twee zogenoemde ‘generatie III+-reactoren’. Daarmee moet kernenergie vanaf 2035 goed zijn voor 11 tot 15 procent van het totale aanbod aan elektriciteit.

De bestaande reactor in Borssele kan nog elf jaar mee, maar als het aan het kabinet ligt blijft ook die langer open.

