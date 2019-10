Kabinet wil telefoonnummer 113 voor zelfdodingspreventie beschikbaar maken

Blokhuis: ,,Het was echt verschrikkelijk om te horen dat iemands hulpvraag onbeantwoord bleef, omdat er 113 is gebeld in plaats van 0900-0113. Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het beschikbaar maken van het nummer 113 een leven kan redden, dan moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen.”

Om 113 in gebruik te kunnen nemen, onderzoeken de bewindspersonen de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat er voor iedereen een duidelijk onderscheid bestaat tussen 1-1-2 en 1-1-3 om te voorkomen dat mensen het verkeerde nummer bellen. Als mensen toch het verkeerde nummer bellen moeten zij altijd snel geholpen worden, aldus Blokhuis. ,,Het openstellen van het nummer 113 mag geen vertragende factor zijn voor burgers in nood die per ongeluk het verkeerde nummer bellen. Dan telt elke seconde. Daarover willen we op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid.”

Zorgvuldigheid

Ook wordt onderzocht wat er nodig is aan menskracht en techniek om het nummer open te stellen. Het is daarom nog niet precies in te schatten wanneer het nummer eventueel beschikbaar zou kunnen komen. Voor het einde van het jaar komt daar meer duidelijkheid over.

Vanmorgen bleek dat voor de tweede keer in een paar maanden tijd iemand in psychische nood tevergeefs 113 heeft gebeld om korte tijd later een eind aan zijn leven te maken. Het maakt duidelijk hoe groot de verwarring over de crisislijn is. Ook onder hulpverleners circuleert het verkeerde nummer, schrijft de Volkskrant.