Kabinet wil op 25 februari helemaal af van 1,5 meter, volgende week al volle cafés en theaters

Felle kritiek jongeren­par­tij­en op ‘belache­lijk lage’ compensa­tie leenstel­sel

De jongerenafdelingen van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie vinden dat het nieuwe kabinet kansenongelijkheid in de hand werkt tussen studenten. De voorzitters hekelen in een opiniestuk in De Telegraaf de hoogte van de compensatie voor studenten die onder het leenstelsel geld hebben geleend.

27 januari