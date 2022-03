Flexwoningen

Om er voor te zorgen dat het bouwen van al die nieuwe huizen niet eindeloos worden vertraagd door bezwaarprocedures, kijkt De Jonge of daar iets tegen gedaan kan worden. Er zit soms jaren tussen het moment dat een plek wordt aangewezen voor woningbouw en het moment dat de eerste heipaal de grond in gaat. ,,Not In My Back Yard, NIMBY, is de ziekte van procedureel Nederland’’, zegt De Jonge. ,,Ik ben voor YIMBY: Yes In My Backyard.’’