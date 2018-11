Kabinet wil haast maken met uitvoeren van boerkaverbod

,,Ongepast”, noemt Knops de uitspraken van Halsema. ,,Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat de burgemeester van Amsterdam bij dit standpunt blijft, want daarmee handelt ze niet conform de wet. De wet geldt overal. Niet alleen in Den Haag, ook in Amsterdam. Ik ga er vanuit dat deze uitspraken in de praktijk herroepen worden.”



Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken noemde de uitspraken van Halsema gisteren ‘prematuur’. Haar vervanger Knops gaat verder in zijn oordeel en zegt nu dat Halsema moet terugkomen op haar uitspraken.



Volgens Knops, die sprak namens Ollongren, heeft Halsema op meerdere gronden vanuit een verkeerde positie geredeneerd. ,,Het gaat om de naleving van de wet. Het is niet aan de burgemeester om daar een eigenstandige opvatting over te hebben, en zeker niet in deze fase waarin de wet nog moet worden ingevoerd.”