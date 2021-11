Kabinet wil door met 2G: als Kamer instemt kan ongevaccineerde niet meer overal naar binnen

Het kabinet zet het plan door om zogenoemd 2G-beleid in te voeren voor horeca, evenementen, en cultuur. Een negatieve test is dan niet meer voldoende, iedereen moet of genezen of gevaccineerd zijn. 2G kan alleen ingezet worden in ‘hoogrisico-omgevingen’ en als het aantal infecties en ziekenhuisopnames hoog is. De Tweede Kamer moet er nog over in debat.