Kabinet wil beter voorbereid zijn op volgende pandemie: meer productie dicht bij huis

Uitgangspunt ervan is dat Nederland in de toekomst ‘slagvaardig en wendbaar’ kan reageren op een nieuwe uitbraak van een virus. Zo moet de zorg in deze situatie snel en flexibel kunnen worden opgeschaald. Tijdens de coronapandemie bleken er onder meer te weinig plekken om doodzieke patiënten te verplegen op de intensive care. De komende jaren is voor het totale plan oplopend tot jaarlijks 300 miljoen euro gereserveerd.

Grote problemen

Het kabinet noemt het reëel dat er een volgende pandemie komt; het is alleen niet bekend wanneer en hoeveel impact die heeft. Tijdens de coronapandemie die ruim twee jaar geleden begon, ontstonden grote problemen. Zo waren er in het begin veel te weinig mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor onder meer het zorgpersoneel. Tegelijk werden de ziekenhuizen overspoeld met doodzieke coronapatiënten en raakten veel ouderen in verpleeghuizen besmet. Vaccins en coronatesten waren er in het begin nog niet. Wereldwijd was er grote krapte aan al deze spullen waardoor het veel moeite kostte ze in te kopen in het buitenland.