Kabinet wil avondklok als Kamer instemt, per direct nog maximaal één persoon op bezoek

In een toelichting zei Rutte nog: ,,Dit komt op een moment dat we corona-moe zijn. Ik ook. Het gaat onder je huid zitten. Het voelt zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. Maar dit gaat helpen om zo snel mogelijk weer versoepelingen mogelijk maken.”



Ook Rutte ‘wil geen avondklok’, die gaat gelden tot 9 februari. ,,Ik niet, niemand niet. Maar we denken wel dat het nodig is en vragen daarom steun in de Tweede Kamer.”



Eerder leek er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor de avondklok te zijn, maar PvdA, GroenLinks en SP zouden er wel oren naar hebben om het aantal besmettingen van de Britse variant te drukken.



Volgens minister Hugo de Jonge zijn er aanwijzingen dat de avondklok kan leiden tot een daling van 8 tot 13 procent van het reproductiegetal, wat aangeeft hoeveel anderen één besmet persoon aansteekt. ,,Helemaal zeker weet je dat niet, dat maakt besluitvorming moeilijker.”



Het grote doel van de extra maatregelen is om op 9 februari de scholen te kunnen heropenen. Volgens het kabinet is bewust voor 20.30 uur gekozen. ,,Omdat het de bedoeling is dat het gedrag wordt aangepast en dat de sociale contacten in de avonduren afnemen. Een latere begintijd sorteert naar verwachting minder effect.”



Wel komen er verschillende uitzonderingen. Mensen die voor hun werk op pad zijn, of bijvoorbeeld hun hond uitlaten, zijn vrijgesteld.