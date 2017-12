Kabinet: Wij willen dat experiment met legale coffeeshops slaagt

Afgelopen vrijdag meldde het kabinet al dat in zes tot tien (middel)grote gemeenten gereguleerde coffeeshops zullen komen. In welke plaatsen en op welke manier, daarover moet een adviescommissie zich gaan uitspreken. Deze commissie wordt komende maanden opgetuigd.



Grapperhaus: ,,We gaan op zoek naar deskundigen en wetenschappers die kunnen bijdragen aan het nagestreefde succes van dit experiment. Wij willen dat deze proef slaagt. Het moet dus deugen."



Het is in ieder geval de bedoeling dat gemeenten worden geselecteerd van verschillende samenstelling, en die verspreid zijn over het land. Het experiment moet qua omvang wel beperkt blijven. Het concept dat in Utrecht populair is, de cannabis social clubs, of verkopen via internet vallen niet onder het experiment. Het gaat puur om gereguleerde coffeeshops.