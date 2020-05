Kabinet versoepelt reeks coronamaatregelen, Nederland in ‘nieuwe fase’

‘Iedereen ruimte’

,,Twee weken geleden konden we een versoepeling aankondigen van een paar maatregelen. Ik zei toen dat we aan prille begin van de weg terug stonden‘’, zei premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie. ,,Nu we iets verder zijn in deze overgangsfase kunnen we volgende stappen zetten. We willen stappen doen die iedereen weer ruimte geeft. Dat doen we zo snel als het kan, maar ook zo snel als verantwoord is. ”



Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei dat het aantal testen voor mensen met klachten snel wordt opgevoerd. Het kabinet wil vanaf 1 juni iedereen met klachten kunnen testen. Hij waarschuwde dat de kans dat het virus oplaait niet weg is. ,,Daar willen en zullen we op voorbereid zijn. Ook in de zorg blijft voldoende capaciteit één van de ankerpunten.”



De Jonge zei dat we ‘in een ongekende tijd leven’. ,,Je hoort en ziet mensen denken: mij kan toch eigenlijk niet zoveel gebeuren. Die gedachte is misschien begrijpelijk, maar dit is geen tijd van ‘ieder voor zich'. Je hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf én elkaar.”



Het kabinet versoepelt eerder dan gepland de maatregelen tegen het coronavirus. Aanvankelijk wilde premier Rutte meer verruiming bekendmaken rond 12 mei, maar de bezetting in de ziekenhuizen daalt sneller dan verwacht.