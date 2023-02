Kabinet verruimt huurtoeslag: leeftijdsgrens omlaag en maximum huurprijs verdwijnt

De huurtoeslag wordt vereenvoudigd en komt beschikbaar voor meer mensen met een laag inkomen, blijkt uit een wetsvoorstel van De Jonge. Zo wordt het maximale bedrag dat aan huur betaald mag worden om nog in aanmerking te komen voor de toeslag geschrapt. Tot nu gold dat mensen die meer dan 750 euro huur betaalden, geen recht hadden op huurtoeslag.

Ook komen jongeren voortaan vanaf 21 jaar voor huurtoeslag in aanmerking in plaats van 23 jaar. De inkomensgrens blijft wel bestaan, aldus De Jonge.

Nu ontvangen zo’n 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag. Na invoering van deze wet komen daar 116.000 mensen bij, die er gemiddeld 172 euro per maand op vooruitgaan. Voor een miljoen mensen gaat de huurtoeslag met gemiddeld tien euro per maand omlaag.

Toeslagenstelsel

In het coalitieakkoord werd afgesproken dat het toeslagenstelsel in stappen wordt afgeschaft. Een van de eerste stappen zou zijn dat voortaan voor de huurtoeslag niet meer gekeken zou worden naar de huur die mensen daadwerkelijk betalen, maar naar gemiddelde bedragen. Hier kwam veel kritiek op, ook van de Raad van State. Dit plan is daarom in het nieuwe voorstel voor de wet geschrapt.

De Raad van State waarschuwde eind vorige maand dat het wetsvoorstel zoals De Jonge dat afgelopen zomer voorlegde onvoldoende zou zijn om de doelen van het kabinet te behalen, namelijk de koopkracht van meer mensen verbeteren. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) had berekend dat twee derde van iedereen die huurtoeslag ontvangt erop zou achteruitgaan. Naar aanleiding daarvan is de wet nu aangepast, al gaat dat in tegen de coalitieafspraken.

,,We moeten toe naar een vereenvoudiging van het toeslagensysteem, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, zei De Jonge na afloop van de ministerraad. De verbouwing van de huurtoeslag was bedacht als tussenstap, maar ‘die bleek helemaal niet eenvoudiger te zijn’.

De opdracht voor een ander toeslagensysteem blijft echter staan en daar wordt hard aan gewerkt, benadrukt De Jonge. ,,De verschillende toeslagen hebben als voordeel dat je mensen helpt met een laag inkomen en als nadeel dat die erg ingewikkeld zijn en dat er te vaak terugvorderingen zijn die mensen erg in de problemen kunnen brengen.”

