Kabinet verklaart overstromingen Limburg tot ramp: deel schade wordt vergoed

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte. © ANP Rutte gaat morgenmiddag zelf naar Limburg, nadat staatssecretaris Stientje van Veldhoven en het koningspaar hem vandaag voorgingen. Rutte: ,,We kunnen allemaal zien dat de situatie zonder meer ernstig is. Straten zijn veranderd in kolkende rivieren, mensen maken zich zorgen om hun huis. Er wordt met man en macht gewerkt om, waar dat nodig is, mensen in veiligheid te brengen.”



De premier riep ‘ramptoeristen’ op niet naar Limburg te reizen. ,,Ga er niet naartoe, blij daar weg!” Volgens Rutte hinderen zij de hulpverlening.



Rampzalig

Door de beslissing van het demissionaire kabinet, dat vanavond voor crisisoverleg bijeen was in het ministerie van Justitie en Veiligheid, treedt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking. Rutte: ,,Het is volstrekt helder dat dit rampzalig is. Daarom hebben we dat nu ook in formele zin besloten.”

De overheid kan zo de schade vergoeden die niet te verzekeren valt en niet is te verhalen. ,,Het gaat om materiële schade die niet op een andere manier kan worden vergoed’’, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. ,,We willen als signaal geven: Limburg staat er niet alleen voor, ook financieel niet.’’

‘Kracht van het water’

De burgemeester van Valkenburg riep eerder vandaag al om vanwege de watersnood de speciale wet voor schade bij rampen in te stellen. ,,De schade is niet te overzien”, zei burgemeester Daan Prevoo. Er is schade aan en in huizen, bij bedrijven en aan wegen en bruggen. Rutte stelde dat de aanwezige bewindspersonen ‘onder de indruk’ waren van het verslag dat zij van Van Veldhoven kregen, die zelf in het rampgebied was geweest: ,,Je ziet de kracht van het water. Het is voor ons mensen heel moeilijk je daartegen te wapenen.”

Het kabinet roept de noodtoestand niet uit, omdat die zware maatregel niet vereist is om te zorgen dat Limburg alle noodzakelijke hulp krijgt. Rutte zei de burgemeesters ‘niet in de weg te willen lopen’. ,,Deze crisis wordt voortreffelijk geleid door de veiligheidsregio’s. Wij ondersteunen zo goed mogelijk, bijvoorbeeld door Defensie in te zetten.” Eerder vandaag werd bekend dat honderden militairen naar Limburg gaan.

Wassende water

Rutte zei ook ‘te kijken’ naar wat Nederland ‘over de grens’ kan doen. Duitsland en België zijn eveneens zwaar getroffen door het wassende water, waarbij ook dodelijke slachtoffers vielen. „De waterstand is hoger dan het ooit geweest is’’, zegt Van Veldhoven over de situatie in Limburg. ,,Dit komt één keer in de tweehonderd jaar voor.’’ Ze zegt dat in Nederland de afgelopen jaren meerdere maatregelen zijn genomen om rivieren meer de ruimte te geven. ,,Maar dit is een zoveel hogere waterstand dan ooit eerder.’’

Bij het overleg waren premier Mark Rutte, ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretarissen Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) aanwezig. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) woonde het overleg digitaal bij; zij brengt een werkbezoek aan de Caribische eilanden. Morgenmiddag komt hetzelfde clubje bewindslieden opnieuw samen, dan voor een telefonisch overleg.