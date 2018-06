Kabinet trekt knip voor techniek op vmbo

Het kabinet vindt het extra geld nodig omdat zowel het aantal leerlingen op het vmbo daalt als het aandeel scholieren dat kiest voor techniek, terwijl bedrijven zitten te springen om technisch geschoold personeel. Met het geld kunnen bijvoorbeeld leraren worden aangetrokken of bijgeschoold, apparatuur en materiaal worden gekocht en nieuwe keuzevakken worden bedacht.



De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo krijgen het meeste geld. Bij de gemengde leerweg gaat het om de helft: 750 euro per leerling dit jaar – uiterlijk in september – en 1500 euro in 2019, schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag (woensdag) in een brief aan de Tweede Kamer.



Vanaf 2020 kunnen vmbo-scholen subsidie aanvragen voor maximaal 2600 tot 3600 euro per bovenbouwleerling per jaar. Voor die plannen, die door een onafhankelijke commissie worden getoetst, moeten scholen samenwerken met mbo-scholen – waar veel vmbo’ers hun vervolgopleiding gaan doen – en het bedrijfsleven in hun regio.