Kabinet trekt half miljard uit voor meer verkeersveiligheid

Regionale en lokale investeringen in verkeersveiligheid zijn broodnodig. In het afgelopen jaar viel 60 procent van de verkeersdoden binnen de gemeentegrenzen en 15 procent op provinciale ‘dodenwegen’.



Op 30 kilometer en 60 kilometer-wegen is een aantal relatief grote toename van geregistreerde doden te zien tussen 2009 en 2018, toont een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Deze wegen kennen vaak kruisingen, uitritten en hebben lang niet altijd een gescheiden fietspad.



Verreweg de meeste doden vallen onder automobilisten en fietsers; beide vervoersmiddelen nemen 34 procent van de slachtoffers voor hun rekening. Gemeenten en provincies zullen naar verwachting hun pijlen vooral richten om het verkeer voor deze groepen veiliger te maken.



Overigens wierp een eerdere grote investering van de Rijksoverheid, samen met andere overheden, in meer verkeersveiligheid behoorlijk wat vruchten af. In de periode tussen 1998 en 2007 werden massaal 30- en 60 kilometer-gebieden aangelegd, werd de voorrang op verkeersaders en op rotondes beter geregeld en kwam de bromfiets op de rijbaan.



Niet alleen daalde het aantal verkeersdoden in Nederland in die periode met gemiddeld 5 procent per jaar, ook bleken achteraf de baten (zo’n 2 miljard euro) bijna vier keer zo hoog als de kosten destijds van de ingrepen (530 miljoen euro).