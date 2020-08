Kabinet strenger dan medisch experts met aantal gasten thuis

De medisch experts van het Outbreak Management Team (OMT) hebben het kabinet geadviseerd om in de thuissituatie maximaal tien bezoekers toe te staan. Bij bruiloften en begrafenissen in de privésfeer zouden dertig personen welkom zijn. Het kabinet besliste anders.

Uit een brief die gisteravond naar buiten is gekomen, blijkt dat het OMT minder streng was over het aantal gasten in de thuisomgeving dan het kabinet.

Lees ook Kabinet: Nog maar maximaal zes gasten thuis Lees meer

De experts schrijven: ‘Nu een belangrijke verklaring voor de toename van bevestigde COVID-19 gevallen vanaf 1 juli op conto komt van privé- en besloten bijeenkomsten (...) adviseert het OMT dringend opnieuw een maximum aan te gaan houden wat betreft het aantal personen dat in de thuissetting buiten het eigen huishouden aanwezig mag zijn.’

Het gaat vervolgens om maximaal tien bezoekers. Dit maximum zou in regio’s waar de epidemiologische situatie verder verslechtert wel teruggebracht kunnen worden naar bijvoorbeeld drie, aldus het Outbreak Management Team.

Uitzondering

Een uitzondering geldt dan voor bruiloften en begrafenissen tot dertig personen die plaatsvinden in de eigen woning en niet in een horecagelegenheid of zalencentrum.

Het kabinet kwam gisteravond desondanks met het ‘dringende advies’ om het maximum aantal mensen dat in de thuissituatie mag worden ontvangen, te beperken tot zes; naast de mensen uit het eigen huishouden.

Minister De Jonge schreef daarover gisteravond in een brief: ‘Het kabinet wijkt af van de genoemde tien personen in het OMT-advies. Hoe kleiner de groep, hoe kleiner het risico op verspreiding. We maken geen uitzonderingen op het maximale aantal te ontvangen personen, ook niet voor samenkomsten rond bruiloften of bijeenkomsten rond begrafenissen in de thuissfeer. Zo houden we het duidelijk.’

Kijk hier al onze video's over het coronavirus:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.