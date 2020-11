Kabinet stemt in met herstructureringsplan KLM, steunpakket van 3,4 miljard komt beschikbaar

Het kabinet stemt in met het herstructureringsplan dat de KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld.

De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben dat dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten.

Eerder op de dag had de laatste vakbond ingestemd met een loonmatiging voor de duur van de leningen, in 2025. Een langere loonmatiging was een harde eis van Hoekstra om het tweede deel van het steunpakket beschikbaar te stellen. Alleen de pilotenvakbond VNV wilde eerst geen handtekening zetten, maar ging toch overstag.

Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra moet het echte werk nog beginnen. ,,Dat zal nog maanden, misschien jaren in beslag nemen’’, verklaarde hij eerder vanavond. Eerst moet KLM zelf aan de slag met het plan. ,,Maar er is nog heel veel zwaar weer op komst”, voorspelt de minister. De luchtvaart zal dusdanig veranderen, ook op de langere termijn, dat er nog een hoop moet gebeuren voordat KLM echt weer een gezond bedrijf is.

Dat hij opnieuw de knip moet trekken om KLM overeind te houden, sluit Hoekstra niet uit. Niemand kan zeggen of dit steunpakket voldoende is voor het bedrijf. ,,We zien allemaal dat de scenario’s - of het nou gaat over economie, de schatkist of bedrijven - zo extreem zijn, zo totaal anders zijn dan we een jaar geleden voor mogelijk hielden, dat je ook op dit dossier helemaal niets kan uitsluiten.”

VNV

Pilotenvakbond VNV ging eerder vandaag als laatste vakbond akkoord met een loonoffer voor de duur van de noodlening aan KLM die het kabinet bereid is te verstrekken. Daardoor zou de luchtvaartmaatschappij een beroep kunnen doen op de rest van het steunpakket van 3,4 miljard euro om de coronacrisis door te komen. KLM kreeg daarvan al ruim 900 miljoen euro.

Eerder stemde vakbond FNV in met de langere periode van loonmatigingen. Die bond was net als VNV niet direct akkoord gegaan toen de extra eis vrijdag door KLM op tafel werd gelegd. De andere vakbonden hadden vrijdag al een handtekening gezet onder een verklaring dat zij tot het einde van de looptijd van de steun bereid zijn tot loonmatiging.

Ramkoers

VNV was op ramkoers met Hoekstra, nadat de pilotenvakbond als enige bond had geweigerd zich te binden aan het langjarige loonoffer. Hoekstra eiste dat al het KLM-personeel instemde met matiging van de lonen tot 2025, wanneer de steunoperatie afloopt. De piloten wilden echter maar voor twee jaar tekenen. Hoekstra besloot vanwege die weigering voorlopig niet met extra geld over de brug te komen om de noodlijdende luchtvaartmaatschappij in de lucht te houden.

Pilotenvakbond VNV sloeg volgens het ministerie van Financiën in de zomer het aanbod af om de voorwaarden in te zien die de regering aan KLM stelt voor de 3,4 miljard euro aan steun. Daarmee reageerde het ministerie op uitlatingen van VNV-voorzitter Willem Schmid, die beweerde dat het contract ‘geheim’ is en dat hij dus niet precies wist wat de eisen zijn.