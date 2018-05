Kabinet stelt Rusland aansprakelijk voor MH17

Het Joint Investigation Team (JIT) zei gisteren dat het nu bewezen is dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, is afgevuurd uit een installatie die van het Russische leger. Bovendien zou zijn aangetoond dat de installatie van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk afkomstig was.