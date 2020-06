Kabinet steekt extra geld in aanpak droogte

Minister wil reserve­ring restaurant gebruiken voor opsporing corona, privacy­clubs kritisch

17:49 Minister De Jonge (Volksgezondheid) wil de reserveringsgegevens van horecagelegenheden, zoals naam en contactgegevens, gebruiken om contacten van een coronapatiënt te kunnen opsporen. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Privacyclubs als Privacy First en Bits of Freedom zijn kritisch op de plannen, en ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zit met zorgen.