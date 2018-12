Kabinet start drie regiocentra voor aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge: ,,Willen we huiselijk geweld en kindermishandeling eerder stoppen, de veiligheid van slachtoffers vergroten en zorgen voor een goede aanpak van plegers dan moeten justitie en zorg met elkaar samenwerken. Het is dan makkelijk als je slachtoffers één veilige plek biedt waar ze maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen.’’



In Kennemerland bestaat een dergelijk centrum al, maar is de aanpak nu alleen gericht op slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld. Met het geld worden straks ook betrokkenen bij huiselijk geweld in het algemeen behandeld, van nul tot honderd jaar.