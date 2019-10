Kabinet sluit sancties tegen Turkije niet uit

Kaag, die buitenlandminister Stef Blok vandaag in de Kamer verving, wil ook gehoor geven aan de wens van de Kamer om de Navo-raad met spoed bijeen te roepen. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert vond het onbegrijpelijk dat Navo-secretaris-generaal Stoltenberg pas vrijdag met de Turkse president Erdogan wil bellen over de kwestie. ,,Dan heeft Turkije al 72 uur de tijd gehad om het grensgebied plat te bombarderen.”



De Tweede Kamer was unaniem woest over de Turkse inval in Noord-Syrië. In het gebied vochten Koerdische strijders als bondgenoten van het westen tegen terreurgroep IS. Eerder in de week hoopten Kamerleden nog dat het dreigen met sancties Turkije zou weerhouden van een militaire actie, die al op handen leek nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde de Amerikaanse troepen terug te trekken. Maar de actualiteit haalde de inspanningen van de Kamer in.