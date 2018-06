Kabinet sluit akkoord dat toekomst van sport veilig moet stellen

Investeringen

,,Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom investeren we de komende jaren in onze sportaccommodaties, in het versterken van de sport- en beweegaanbieders en in de motorische vaardigheden van onze jeugd", aldus minister Bruno Bruins (Sport).



In het regeerakkoord is afgesproken om de sport financieel en organisatorisch te versterken. Daarvoor is structureel 25 miljoen euro extra uitgetrokken. De overheid trekt jaarlijks ruim 400 miljoen euro uit voor sport.