Kabinet schrapt laatste coronaplichten: mondmasker in trein, toegangstest en inreistest overboord

Nederland keert vanaf 23 maart vrijwel volledig terug naar het oude normaal. Toegangstesten (1G) gaan overboord en een mondkapje in het openbaar vervoer is dan niet langer verplicht, net als thuiswerken. Basisregels rond testen, isolatie en quarantaine blijven voorlopig nog wel.

,,Het is mogelijk en verstandig om verder te versoepelen, ondanks de hoge aantallen besmettingen”, meldt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) vanmiddag na kabinetsberaad over de laatste coronaregels. ,,Dit virus gaat niet meer weg. Maar we zitten in een veel gunstiger situatie. Veel mensen zijn gevaccineerd, hebben een boost-prik gehad. Maar nooit meer ingrijpen kan ik niet beloven, er kan een situatie komen van afnemende immuniteit of een nieuwe variant. Dat weten we nu niet.”

Herhaalprikken en naleving van basisregels moeten voorkomen dat er later onverhoopt weer lockdown-achtige maatregelen volgen. ,,We willen scholen openhouden, cultuur, horeca. Daar moeten we voor gaan.” Corona is ook nu nog niet weg, stelt Kuipers. ,,Het beeld is nu soms: corona is voorbij, dit is het einde van de pandemie. Maar ik blijf toch een beetje als schoolmeester benadrukken: basiszaken helpen wel degelijk.”

Het aantal ziekenhuisopnames neemt nog toe, gemiddeld komen er dagelijks 220 patiënten met het virus bij. ,,Maar de ziekenhuizen kunnen het goed aan. Ook het aantal besmettingen liep de afgelopen periode wat op, dat hadden we verwacht. Dat komt door de versoepelingen en daarop volgend carnaval en de voorjaarsvakantie.”

Vanaf 23 maart is het ‘oude normaal’ bijna helemaal terug

- Het toegangstesten (1G) voor grote evenementen verdwijnt

- De verplichte negatieve test voor reizen naar Nederland verdwijnt ook

- De plicht om een mondkapje in openbaar vervoer te dragen, wordt geschrapt

- Vanwege internationale afspraken blijft een mondneusmasker wel verplicht in vliegtuigen en op de luchthaven na de veiligheidscontrole

- Het thuiswerkadvies vervalt per direct, thuiswerken kan in overleg tussen werkgevers en werknemers

- Basisregels rond thuisblijven, testen bij klachten, isolatie en quarantaine blijven wel van kracht

- Het kabinet raadt aan om de CoronaCheck-app op de telefoon te houden als je reist: diverse landen eisen nog altijd een QR-code voor bijvoorbeeld horeca of cultuur

Per 23 maart zijn veel van de laatst overgebleven coronarestricties dus verleden tijd. De 3G-coronapas verviel al eerder, het toegangstesten voor concerten of nachthoreca (het zogenoemde 1G) verdwijnt ook. Het mondkapje zal in trein of bus niet meer verplicht zijn, al herhaalt Kuipers dat het geen kwaad kan een mondneusmasker te dragen op drukke plekken. ,,Het is geen plicht, maar het is wel verstandig om het te doen. Het is geen griepje.”

De adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) gaven gisteren al groen licht voor het opheffen van restricties, al waarschuwen de experts wel dat het aantal infecties nog altijd hoog is. Gemiddeld raakten de afgelopen tijd ruim 60.000 mensen per dag besmet met de omikronvariant en kwamen er dus dik 200 coronapatiënten per dag bij in het ziekenhuis. ‘De infectiedruk door corona is nog hoog’, schrijft het OMT. ‘Niet duidelijk is of er al een piek bereikt is.’



Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66).

Isolatieregels

De test-, isolatie- en quarantaineregels blijven voorlopig wel van kracht, het OMT ziet ook geen aanleiding deze protocollen aan te passen. Wel vervalt de testplicht voor internationale reizigers. Ook bekijkt het kabinet nog of en hoe de kostbare en tijdrovende coronatestroute via de GGD ingezet moet worden in deze fase van de pandemie. Kuipers: ,,Als je geïnfecteerd bent, is de kans groot dat je het overdraagt. En dat wil je toch voorkomen.”

Na deze laatste horde kan het kabinet zich richten op de langetermijnaanpak van het virus. Virologen verwachten de komende ‘maanden tot jaren nog regelmatig perioden met een hoog aantal besmettingen’, aldus het OMT. Ventilatienormen, thuiswerkprotocollen en andere virusremmende basismaatregelen moeten verder worden uitgewerkt en voorbereid.

Overigens zijn er op kortere termijn ook nog wat alarmsignalen: in het Verenigd Koninkrijk stijgen de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames weer, mogelijk aangejaagd door een nieuwe subvariant en/of afnemende immuniteit.

