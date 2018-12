Kabinet: privacy wordt beter beschermd

Marrakesh LIVE | Rechtse oppositie doet ultieme poging om steun aan VN-migratiep­act te voorkomen

17:11 Het VN-akkoord over migratie is desastreus voor Nederland en mag niet worden gesteund door het kabinet. Dat bepleit een deel van de oppositiepartijen vanavond tijdens het debat met staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) over het zogeheten pact van Marrakesh. Dat in het akkoord staat vermeld dat het niet juridisch bindend is, stelt hen verre van gerust. Mis niks met ons liveblog onderaan.