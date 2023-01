Kabinet passeert zorgwaakhond en wil vaart maken met clustering kinderhartchirurgie

De discussie over centralisering van kinderhartchirurgie sleept al decennialang. Vorig jaar besloot het kabinet om de ingewikkelde ingrepen voortaan te clusteren in de ziekenhuizen van Rotterdam en Utrecht, maar daarna ontstond een felle discussie tussen de ziekenhuizen over kwaliteit van zorg en gevolgen van sluiting van de afdelingen. De locatiekeuze zou onvoldoende onderbouwd zijn, klonk de kritiek bij kenners en in de Tweede Kamer.