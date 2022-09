Kabinet overweegt schoolontbijtjes voor kinderen die gebukt gaan onder armoede

Het kabinet wil kijken of kinderen uit arme wijken op school eten kunnen krijgen, een ontbijt bijvoorbeeld. Zo moet worden voorkomen dat kinderen die thuis geen eten krijgen, in de klas omvallen.

Dat zei minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) vandaag in het Vragenuur. Vorige week schreef NRC over een school in Rotterdam waar een kind op maandag onwel werd. Volgens de moeder was het geld vrijdag op en had het gezin het hele weekend niets gegeten. Schouten noemde het bericht in de krant ‘hartverscheurend’. ,,Natuurlijk raakt dat je.”

Op vragen van PvdA-leider Attje Kuiken zei Schouten dat zij in gesprek is met het Jeugdeducatiefonds om te kijken of ‘juist daar waar de problemen het grootst zijn’ kinderen ‘een ontbijt of iets dergelijks kunnen krijgen’. ,,We hebben enigszins beeld om welke scholen het gaat”, stelde de bewindsvrouw. Zowel haar ministerie als het ministerie van Onderwijs zocht contact met de desbetreffende Rotterdamse school, maar er bleek al veel hulp te zijn aangeboden.

Armoede halveren wordt ‘moeilijk’

Voor een geschrokken Tweede Kamer was dat niet genoeg. De oppositie eiste van Schouten ‘concrete maatregelen’ hoe gezinnen hun rekeningen kunnen blijven betalen, ondanks de hoge energieprijzen. Volgens de Kamer worden de problemen alleen maar groter omdat een op de tien kinderen in armoede dreigt op te groeien als er niets verbetert aan de koopkracht van mensen, vreest het CPB. Het kabinet wil het aantal kinderen dat opgroeit in armoede juist halveren. ,,Dat wordt moeilijk", erkende Schouten. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we niets doen.”

Welke maatregelen het kabinet neemt, kon Schouten nog niet zeggen. ,,Ik moet wachten op Prinsjesdag, maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten", stelde ze. Kuiken kwalificeerde dat als ‘een leeg antwoord’. ,,Wordt er schijtziek van dat er weer een minister hier staat die zegt: wacht maar", bitste SP-leider Lilian Marijnissen.

Te weinig geld overhouden

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver was het een ‘beschamende vertoning'. ,,Een minister die hier komt zonder enig antwoord. Er zijn kinderen die omvallen in dit land. Dat komt niet omdat ze de toegang tot regelingen niet kunnen vinden, zoals de coalitie stelt, maar dat komt omdat mensen te weinig geld overhouden door de hoge energieprijzen.”

Klaver daagde Schouten uit om ‘leiderschap’ te tonen en toe te zeggen dat het kabinet de problemen voor deze groep oplost. Schouten weigerde dat en verwees opnieuw naar Prinsjesdag, volgende week dinsdag. ,,We zijn er mee bezig. Er moet iets gebeuren voor bestaanszekerheid.”

