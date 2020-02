Kabinet overweegt rechtbank binnen de gevangenismuren van zwaarbeveiligde EBI

De gemeente Vught had dit idee geopperd zodat er minder hoeft te worden gesleept met gevaarlijke bajesklanten die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geplaatst zijn. Momenteel zit bijvoorbeeld Ridouan Taghi daar, het kopstuk van de mocromaffia. Ook de zware crimineel Dino S., die een vluchtpoging zou hebben gedaan in een andere gevangenis, werd er onlangs heengebracht.

Dat soort gevangenen moet nu en dan de EBI verlaten om rechtszaken bij te wonen. Vaak is dan iedere drie maanden een zitting nodig.

Burgemeester Roderick van de Mortel verzocht daarom een rechtbank op het terrein van de EBI te plaatsen. Dat is veiliger én bespaart reiskosten, zei hij. ,,Het lijkt mij goedkoper om rechters en officieren van justitie te verplaatsen, dan verdachten en veroordeelden”, schreef hij in een brief aan Dekker. Bovendien zou een extra beveiligde rechtbank bij de PI in Vught ervoor zorgen dat er minder vaak gedetineerden door onder meer de naastgelegen woonwijken worden gereden.

Capaciteit